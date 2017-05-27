Дорогие наши выпускники: во сколько обойдется наряд для праздника в Мариуполе

Вчера в мариупольских школах прозвенел последний звонок. А 24 июня состоится выпускной вечер, к которому уже начали готовиться выпускники. Ни для кого не секрет, что это мероприятие достаточно затратное. Во сколько же обойдется праздник в этом году?



Так, цены на платья для девушек разные, и зависят от бренда, фасона, ткани и длины. В магазинах их можно приобрести от 5 тысяч до 15 тысяч гривен. На рынке стоимость немного ниже - от 1,5 до 5 тысяч гривен.



Еще один эконом-вариант - покупка в Интернете, где можно найти наряды по более низким ценам, в том числе и б/у. Здесь стоимость варьируется от 2 тысяч до 10 тысяч гривен. Пошив платья по минимальным ценам будет стоить примерно 2 - 7 тысяч гривен.



Костюмы для юношей также представлены в разной ценовой категории. Например, в фирменных магазинах придется заплатить от 5 тысяч гривен и выше. На рынке и в Интернете дешевле - от 2 тысяч гривен.



Расходы также пойдут на обувь и аксессуары (в среднем 755 - 950 гривен и выше).



И конечно же, завершающий штрих - прически, стрижки и макияж. Девушкам за услуги визажиста и парикмахера придется заплатить от 250 до 1000 гривен. Парням будет гораздо проще - хорошая стрижка обойдется в 100 гривен минимум.