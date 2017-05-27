На Донетчине возле трассы найден брошенный автомобиль: пропавшего водителя разыскивает полиция

Вчера, 26 мая, брошенный автомобиль "Шевроле Авео" недалеко от автодороги Мирноград - Гродовка обнаружил фермер. О находке мужчина сразу сообщил в полицию. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и руководство Покровского отдела полиции. Однако пропавшего водителя найти не удалось.

Поэтому, сегодня в 5:00, весь личный состав местной полиции был поднят по тревоге на поиски мужчины и установление всех обстоятельств произошедшего. Также на помощь прибыла группа опытных сотрудников криминальной полиции главка.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.



Правоохранители обращаются к гражданам: "Если вам известно о возможном местонахождении разыскиваемого, просим сообщить на линию "102" и номера телефонов дежурной части Покровского отдела полиции: 2-02-02, 2-00-07, 096-368-83-98, 063 -342-69-43, 050-020-98-46, 095-696-17-57".