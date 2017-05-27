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Рубрика: Новости Украины и мира
27-05-2017, 10:59
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В Украине могут заблокировать еще 20 интернет-ресурсов

Министерство информационной политики инициировало вопрос о закрытии еще 20 интернет-ресурсов в рамках продолжения политики блокирования антиукраинских сайтов.

Как рассказал член экспертного совета при Мининформполитики Зураб Аласания, ведомство уже направило в СБУ на рассмотрение список информ-ресурсов, передает "Апостроф".

"Из известных мне сайтов там только один – "2000". Все остальные сайты я в упор не знаю, например, "Ополченец"… Ну, то есть, они совсем маленькие, ужасные, выглядят плохо и странно. Выбирали, конечно, не наугад, а пользовались базами данных, в том числе и сайта "Миротворец", – рассказал Аласания.

А замминистра информационной политики Дмитрий Золотухин отметил, что при министерстве была создана специальная группа, которая мониторила подозрительные сайты. В то же время, спикер СБУ Елена Гитлянская затруднилась рассказать о результатах правовой оценки украинской спецслужбой подобных сайтов.




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Редакция «Мариупольских новостей»