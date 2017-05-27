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  • Участники блокады Донбасса рассказали о следующем «шаге»: перекрытие поставок из РФ и национализация облэнерго

Рубрика: Новости Донбасса
27-05-2017, 11:39
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Участники блокады Донбасса рассказали о следующем «шаге»: перекрытие поставок из РФ и национализация облэнерго

Штаб торговой блокады неконтролируемой территории Донбасса рассказал о своих следующих действиях, которые могут начаться уже через две недели.

Так, один из шагов предусматривает возвращение в собственность государства предприятий, где якобы не выполняются инвестиционные обязательства. Об этом заявил координатор торговой блокады Анатолий Виногродский во время пресс-конференции.

По его словам, прежде всего, речь идет о ряде облэнерго, которые принадлежат российским собственникам, а также компании ДТЭК. Виногродский добавил, что штаб не сможет национализировать их, однако добровольцы будут делать все для того, чтобы усложнить их работу. Действовать будут по истечении двух недель с начала июня, если не будет решен вопрос о выдаче украинских пленных.

Более категорично высказался народный депутат Семен Семенченко в интервью Цензор.НЕТ. Например, говоря о Бурштынской ТЭС, которая входит в компанию ДТЭК, он заявил, что инициировать проверки на этом предприятии не будут, а просто его «заберут».

«Мы его (предприятие– ред.) заберем. Просто заберем физически. Заставим правительство забрать его в госсобственность», – сказал нардеп.

Также активисты-блокировщики планируют перекрывать поставки товаров из РФ железнодорожными путями на территории Украины.

Главными требованиями Штаба блокады по-прежнему являются освобождение военных из плена, а также принятие закона об оккупированных территориях.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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