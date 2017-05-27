Вчера сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ задержали гражданина Украины, который проходил службу в подразделениях ДНР.
Мужчину задержали на подъезде к контрольному пункту въезда-выезда «Гнутово». При осмотре личных вещей у него обнаружен военный билет и справку об участии в боевых действиях на стороне ДНР.
Также, согласно сообщению пограничников, во время проведения фильтрационных мероприятий выявлено, что мужчина с 2014 по 2016 годы проходил службу в одном из подразделений в составе диверсионно-разведывательной группы.
- Главная /
- Новости Мариуполя /
- На КПВВ под Мариуполем задержали диверсанта-разведчика ДНР
Рубрика: Новости Мариуполя
27-05-2017, 12:14
Просмотров: 871
Комментариев: 0
На КПВВ под Мариуполем задержали диверсанта-разведчика ДНР
Вчера сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ задержали гражданина Украины, который проходил службу в подразделениях ДНР.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Loading...
Читайте также:
На Донетчине возле трассы найден брошенный автомобиль: пропавшего водителя разыскивает полиция
Весь личный состав полиции Покровска поднят по тревоге на поиски мужчины
Спецслужбы Украины перекрыли канал поставки товаров в ДНР
Злоумышленники создали сеть подставных коммерческих структур
Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.
Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»