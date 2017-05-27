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Рубрика: Новости Мариуполя
27-05-2017, 12:14
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На КПВВ под Мариуполем задержали диверсанта-разведчика ДНР

Вчера сотрудники Госпогранслужбы совместно с представителями СБУ задержали гражданина Украины, который проходил службу в подразделениях ДНР.

Мужчину задержали на подъезде к контрольному пункту въезда-выезда «Гнутово». При осмотре личных вещей у него обнаружен военный билет и справку об участии в боевых действиях на стороне ДНР.

Также, согласно сообщению пограничников, во время проведения фильтрационных мероприятий выявлено, что мужчина с 2014 по 2016 годы проходил службу в одном из подразделений в составе диверсионно-разведывательной группы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»