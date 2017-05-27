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  • На площади Мариуполя развернули коллекцию из сотни украинских флагов, к которой добавили и «мариупольский»

Рубрика: Новости Мариуполя
27-05-2017, 12:38
Просмотров: 433
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[Фото]

На площади Мариуполя развернули коллекцию из сотни украинских флагов, к которой добавили и «мариупольский»

Сегодня Мариуполь присоединился к акции «Всеукраїнська велика хода», в рамках которой на Театральной площади вывесили сотни флагов. На них можно увидеть надписи и пожелания, оставленные жителями разных городов, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Мариуполь приехали флаги почти из 400 городов Украины. Также знамена боевых подразделений. Сегодня мы будем благодарить мариупольцев за то, что они проявили активную гражданскую позицию и доказали, что Мариуполь - это Украина», - отметила соорганизатор акции, волонтер Оксана Герасименко.

К слову, коллекция пополнилась «мариупольским» флагом, на котором все желающие могут оставить свои пожелания.

Как рассказали организаторы, акция «Всеукраїнська велика хода» путешествует по городам Украины и собирает флаги военных подразделений и населенных пунктов. Мариуполь стал 18 из 23 городов, который принимает участие в акции. Инициатором проведения стала волонтер Екатерина Валевская. Цель акции - пронести дух патриотизма, свободы и единства через всю Украину.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»