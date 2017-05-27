На Донетчине напали на офис телеканала, который находится недалеко от Донецкой обладминистрации

Вчера поздним вечером в Краматорске двое неизвестных атаковали офис телеканала «ДоТеБе». Один из хулиганов разбил входную дверь, а когда сработала сигнализация, они поспешили скрыться в неизвестном направлении. Фото последствий погрома и скрины с камер видеонаблюдения опубликованы на сайте канала.

Сообщается, что на место происшествия оперативно прибыла группа охранного подразделения, которое обслуживает телеканал, и полиция.



К слову, офис находится в самом центре Краматорска, за полсотни метров от здания городского совета и Донецкой областной военно-гражданской администрации.