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Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
27-05-2017, 12:59
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[Фото]

На Донетчине напали на офис телеканала, который находится недалеко от Донецкой обладминистрации

Вчера поздним вечером в Краматорске двое неизвестных атаковали офис телеканала «ДоТеБе». Один из хулиганов разбил входную дверь, а когда сработала сигнализация, они поспешили скрыться в неизвестном направлении. Фото последствий погрома и скрины с камер видеонаблюдения опубликованы на сайте канала.

Сообщается, что на место происшествия оперативно прибыла группа охранного подразделения, которое обслуживает телеканал, и полиция.

К слову, офис находится в самом центре Краматорска, за полсотни метров от здания городского совета и Донецкой областной военно-гражданской администрации.




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