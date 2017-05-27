В Мариуполе около 600 велосипедистов устроили грандиозный велопарад

Сегодня около 13:00 в Мариуполе с площади Свободы стартовал велопробег по улицам города под девизом «Мариуполь – велосипедный». Так город присоединился к Всеукраинской акции «Велодень».



Организаторы сообщили, что колонна насчитывает порядка 600 велосипедистов. Они проследуют по следующему маршруту: пр. Мира, разворот Автостанция, Театральное кольцо, ул. Куинджи, бул. Шевченко, Пост-Мост, ул. Набережная, ул. Лепорского, пр. Победы, ул. Ломизова.

Участники велопробега прибудут в парк Лепорского. Непосредственно там развернут 10 велолокаций, где каждый найдет занятие по душе: гонки на двухколесном транспорте, фуд-зона, конкурсы рисунков, велоярмарка, спортивные и музыкальные игры.



После этого всех желающих «Велотрамвай» доставит в Центральный район, где состоится показ фильма под открытым небом.