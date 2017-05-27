fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1400 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
27-05-2017, 13:16
Просмотров: 416
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе около 600 велосипедистов устроили грандиозный велопарад

Сегодня около 13:00 в Мариуполе с площади Свободы стартовал велопробег по улицам города под девизом «Мариуполь – велосипедный». Так город присоединился к Всеукраинской акции «Велодень».

Организаторы сообщили, что колонна насчитывает порядка 600 велосипедистов. Они проследуют по следующему маршруту: пр. Мира, разворот Автостанция, Театральное кольцо, ул. Куинджи, бул. Шевченко, Пост-Мост, ул. Набережная, ул. Лепорского, пр. Победы, ул. Ломизова.

Участники велопробега прибудут в парк Лепорского. Непосредственно там развернут 10 велолокаций, где каждый найдет занятие по душе: гонки на двухколесном транспорте, фуд-зона, конкурсы рисунков, велоярмарка, спортивные и музыкальные игры.

После этого всех желающих «Велотрамвай» доставит в Центральный район, где состоится показ фильма под открытым небом.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Протест против хамского отношения превратился в митинг у Пенсионного фонда в Мариуполе

Пожилые люди выступают против издевательств в отделениях ПФУ


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»