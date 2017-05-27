СБУ на границе с Россией схватила контрабандиста оружием из района АТО

Вчера вечером СБУ задержала жителя Лиманского района Донецкой области, который пытался вывезти в Россию стрелковое оружие.



Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, злоумышленника поймали в автомобильном пункте пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. 27-летний мужчина прятал в личных вещах разобранный АК-74.

В отношении контрабандиста начато уголовное производство по ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Автомат был изъят, а правонарушитель взят под стражу.



Первоочередные оперативно-следственные действия продолжаются.