В больницах Мариуполя планируют разместить кафедры нового медицинского университета

Руководство Мариуполя ведёт работу над размещением кафедр нового медицинского университета в больницах города. Об этом рассказала заместитель городского головы Ксения Сухова.



Она напомнила, что уже решается вопрос о размещении университета в школе №11, где вуз займет помещения согласно заключенному договору госаренды.



В процессе согласований остается вопрос с 23-й школой. А от размещения аудиторий университета в школе №61 руководство вуза отказалось из-за присутствия рядом базы военного подразделения "Азов".



Заместитель городского головы подчеркнула: «Медицинский университет большой. Если мы сможем предоставить ему большие площади, они смогут перевести сюда большее количество профессоров и принять студентов в Мариуполе. А это больший приток денег в город. Это экономика города. Я знаю, что у них уже есть заявки из Бердянска, других городов и близлежащих областей».