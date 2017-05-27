Руководство Мариуполя ведёт работу над размещением кафедр нового медицинского университета в больницах города. Об этом рассказала заместитель городского головы Ксения Сухова.
Она напомнила, что уже решается вопрос о размещении университета в школе №11, где вуз займет помещения согласно заключенному договору госаренды.
В процессе согласований остается вопрос с 23-й школой. А от размещения аудиторий университета в школе №61 руководство вуза отказалось из-за присутствия рядом базы военного подразделения "Азов".
Заместитель городского головы подчеркнула: «Медицинский университет большой. Если мы сможем предоставить ему большие площади, они смогут перевести сюда большее количество профессоров и принять студентов в Мариуполе. А это больший приток денег в город. Это экономика города. Я знаю, что у них уже есть заявки из Бердянска, других городов и близлежащих областей».
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В больницах Мариуполя планируют разместить кафедры нового медицинского университета
Руководство Мариуполя ведёт работу над размещением кафедр нового медицинского университета в больницах города. Об этом рассказала заместитель городского головы Ксения Сухова.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»