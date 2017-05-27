fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1595 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
27-05-2017, 15:09
Просмотров: 396
Комментариев: 0

В больницах Мариуполя планируют разместить кафедры нового медицинского университета

Руководство Мариуполя ведёт работу над размещением кафедр нового медицинского университета в больницах города. Об этом рассказала заместитель городского головы Ксения Сухова.

Она напомнила, что уже решается вопрос о размещении университета в школе №11, где вуз займет помещения согласно заключенному договору госаренды.   

В процессе согласований остается вопрос с 23-й школой. А от размещения аудиторий университета в школе №61 руководство вуза отказалось из-за присутствия рядом базы военного подразделения "Азов".

Заместитель городского головы подчеркнула: «Медицинский университет большой. Если мы сможем предоставить ему большие площади, они смогут перевести сюда большее количество профессоров и принять студентов в Мариуполе. А это больший приток денег в город. Это экономика города. Я знаю, что у них уже есть заявки из Бердянска, других городов и близлежащих областей».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Проблемные ж/д перевозки: на Мариупольском направлении достроили перегон Зачатьевская - Розовка

Уже сегодня поезда могут курсировать нововыстроенным перегоном

На спасательной станции Мариуполя появилась курортная зона

Мариупольские спасатели создали зону отдыха


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»