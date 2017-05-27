Доллар в ожидании рывка вверх

Издание «Сегодня.UA» предоставило прогнозное высказывание руководителя аналитического отдела ИК Concorde Capital Александра Паращия о скором (буквально через несколько недель) изменении курса национальной валюты – гривны, в сторону падения.



Вот прогноз эксперта: „Мы видим, что объёмы производства стали последние месяцы падают, и цены на мировых рынках несколько снижаются. Скорее всего, в перспективе меньше месяца мы увидим, что гривна будет ослабевать“.



По словам аналитика, на рост иностранной валюты будет оказывать влияние ситуация на мировых сырьевых рынках, а также грядущее решение арбитражного суда между двумя газовыми монополистами: российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом».



Как считает Александр Паращий, уже в июле американский доллар будет стоить 27 гривен, а ближе к концу года, по оценкам Concorde Capital, украинская валюта упадёт до уровня 28,5 грн./$.



Несмотря на то, что в последнее время наблюдается как бы укрепление национальной валюты, это явление временное, вызываемое так называемыми „сезонными факторами“ – во многом благодаря выручке от аграрной продукции.



По мнению экономистов, агрокомпаниями заводится выручка для успешного проведения посевных работ.



Немаловажную роль играет и то, что сейчас гражданами Украины „проедаются“ те доллары, которые были накоплены ещё до последнего экономического кризиса, но запасы неумолимо истощаются… Кроме того, традиционно импортёры в этот период проявляют низкую активность.

Снижение мировых цен на сырьё вскоре негативно повлияет на гривну, ведь его продажа – это основной источник поступления валюты в Украину.



По мнению старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, нынешнее укрепление гривны связано не только с высокой валютной выручкой экспортёров, но и с планомерной утерей долларом позиций по отношению ко всем мировым валютам.



Мнение аналитика таково: „Доллар падает из-за слабых макроэкономических данных США и постоянных скандалов вокруг фигуры президента Дональда Трампа, благодаря которым уже раздаются голоса о возможном импичменте“.



В других обстоятельствах можно было бы порекомендовать гражданам запасаться валютой, пока она не подскочила в цене, но… в нынешних реалиях нас сочтут за сумасшедших, которые издеваются над и без того обнищавшим населением…



А вот цены… К новым ценам нужно вновь приспосабливаться, уже сейчас достаточно посмотреть на магазинные ценники, чтобы впасть в депрессию…