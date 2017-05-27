В Марьинке отстроят пострадавшее от штурма и обстрелов здание полиции

Бывший райотдел Марьинки был значительно поврежден во время штурма города боевиками в 2015 году и от многочисленных артобстрелов. Больше всего пострадали второй и третий этаж, где снаряд попал прямо в актовый зал.



Как сообщили в пресс-службе областного главка, аварийное здание планируют отремонтировать и создать на его базе современное, укрепленное место дислокации прифронтовой полиции.

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин посетил Марьинку и проинспектировал состояние бывшего полицейского участка. По его распоряжению саперы ОТГ «Мариуполь» на днях разминировали здание и его территорию.

Сейчас Марьинское отделение полиции дислоцируется в городе Курахово, а в обстреливаемом городе постоянно дежурит следственно-оперативная группа, однако, по мнению генерала, этого не достаточно.



«Считаю, что в Марьинке должно быть полноценное подразделение со всеми службами, которые будут предоставлять людям — как в Марьинке, так и в Красногоровке, всю необходимую помощь», — сказал Аброськин.