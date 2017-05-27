В поселке Виноградное под Мариуполем в доме у жителя нашли оружие и боеприпасы

Сегодня оперативные работники Мариупольского отряда морской охраны совместно с сотрудниками управления уголовного розыска Нацполиции и прокуратуры задержали жителя Новоазовского района, который подозревается по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами».

Отмечается, что мужчина уже на протяжении большого промежутка времени находился под пристальным вниманием правоохранителей. В его доме в поселке Виноградное оперативники обнаружили и изъяли 2 охотничьих ружья «ИЖ» калибра 12 миллиметров, револьвер, гранату РГД, патроны калибром 12 миллиметров в количестве 13 штук, порох в 3 емкостях по 250 граммов и 35 капсюлей к патронам.



Гражданин Украины был доставлен в следственное управление ГУНП в Донецкой области. Продолжаются следственные действия.