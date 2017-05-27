В Мариуполе состоялось открытие первого «Фестиваля равенства»

Сегодня, 27 мая, в Мариуполе в арт-платформе «Тю!» проходит первый «Фестиваль равенства». Мероприятие началось с правозащитных дискуссий. Также представлены фотоэкспозиции и инсталляции. Кроме того, здесь можно пройти анонимный экспресс-тест на статус ВИЧ.

А вечером по программе пройдет показ тематических фильмов и выступление группы «О».



Как сообщил наш корреспондент, безопасность участников и посетителей фестиваля обеспечивают нанятые сотрудники охранной фирмы, которые на входе просили показать содержимое сумок у некоторых людей. Здесь также дежурят сотрудники полиции. На данный момент все проходит без происшествий.