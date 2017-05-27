ДТП произошло сегодня днем на 40 км автодороги «Кременевка – Ялта» (под Мариуполем). Здесь столкнулись два авто, сообщает пресс-служба полиции.
По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» перед началом движения и выполнением разворота не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21011» под управлением 36-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.
В результате происшествия телесные повреждения получили водители обоих авто и два пассажира «ВАЗа» – женщина и 4-летний мальчик.
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Рубрика: Происшествия
27-05-2017, 17:19
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ДТП на трассе под Мариуполем: среди пострадавших 4-летний ребенок
ДТП произошло сегодня днем на 40 км автодороги «Кременевка – Ялта» (под Мариуполем). Здесь столкнулись два авто, сообщает пресс-служба полиции.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»