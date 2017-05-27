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Рубрика: Новости Украины и мира
27-05-2017, 17:58
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Угрозы новой блокады: реакция министра энергетики и правоохранительных органов

Как мы уже писали ранее, Штаб торговой блокады рассказал о новых действиях, которые могут начаться уже через две недели. Речь идет о блокировании работы компаний с российскими собственниками. А депутат Семенченко и вовсе заявил о "захвате" Бурштынской ТЭС.

В свою очередь компания ДТЭК настаивает на правовой оценке и немедленной реакции правоохранительных органов на угрозы Семенченко. В компании подчеркивают, что заявления народного депутата о якобы поставках угля из России и неконтролируемых территорий на Бурштынскую электростанцию являются неправдивыми, говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК. Для обеспечения ее работы используются максимальные объемы украинского угля, в том числе из шахт Львовско-Волынского бассейна. Также полностью не соответствуют действительности заявления Семенченко о невыполнении инвестиционных договоров.

ДТЭК призывает СНБО, СБУ и Нацполицию принять срочные меры для усиления защиты энергогенерирующих предприятий и недопущения каких-либо внешних незаконных вмешательств в работу энергообъектов. Компания готовит обращение в правоохранительные органы по факту покушения на преступление, а также намерена защищать свои интересы и репутацию в судебных органах Украины и европейских правовых институтах.

На угрозу блокировки теплостанции отреагировал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. Он оценил такие действия в период чрезвычайного положения в стране - крайне резко.

В полиции также заявили о готовности вмешаться, если возникнет угроза национальным интересам. "Если во время протестных акций, проходящих в мирном русле, будут замечены нарушения закона, то и Нацполиция, и Нацгвардия будут адекватно реагировать", - отметил директор отдела коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»