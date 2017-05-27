День защиты детей в Мариуполе: конкурсы, аттракционы, фестиваль мороженого и выступление самого сильного человека Украины

В Мариуполе учреждения культуры и образования, частные предприниматели и общественные организации готовят различные мероприятия к Международному дню защиты детей.



Так, 1 июня для ребят будут работать несколько локаций, их ждут подарки и призы.



В парке 50-летия Победы (возле памятного знака «Самолет») в 11:00 начнется детская игровая программа с развлекательными конкурсами, спортивными состязания с любимыми мультяшными героями и концертом.



В Экстрим-парке с 15:00 тоже стартует концертный и игровой блок, а для самых маленьких подготовлен приятный сюрприз: с 11:00 до 17:00 абсолютно бесплатно будут работать шесть дет­ских аттракционов - "Мини-поезд", "Мини-а­эропорт", "Кенгуру", "Ленивая река", "Ба­ссейн с бамперными лодками" и "Детские ка­чалки". Вход в парк бесплатный.



Самая активная локация праздника будет в Городском саду. В 11:00 здесь откроют пришкольные лагеря. Детский праздник здесь продолжится до самого вечера и с 15:00 в Городском саду программа расширится:



- каждый сможет полакомиться вкусным мороженом на организованном мороженщиками Фестивале и соорудить объемную модель из бумаги этой сладости здесь же на мастер-классе;

- встретиться с ростовыми куклами и устроить фотосессию в живых фотозонах, где можно стать героем сказки, погулять по аллеям с артистами на ходулях;

- стать участниками спортивных семейных состязаний на ловкость и шахматно-шашечных турнирах, получить настоящий мастер-класс по играм двадцатого века - «Чехарда», «Классики», «Резиночка»;

- любители танцев смогут освоить новые для себя жанры с профессиональными преподавателями;

- также можно будет играть всей семьей в огромный твистер;

- кукольный театр подарит сказку прямо в зеленой зоне, где можно уютно разместиться на пуфах;

- лига молодых полицейских будет чередовать активные развлечения с познавательными викторинами и фотосессиями.



В 16:00 здесь начнется показательное выступление самого сильного человека Украины Александра Лашина.



На празднике также выступит Мариупольский городской оркестр народных инструментов. Это станет началом большой концертной программы творческих коллективов города, которая продлится до 19:00.