Обстановка в зоне боевых действий остается напряженной. С начала суток зафиксировано 18 обстрелов, восемь украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре АТО.
На Приморском направлении под огонь 120-мм минометов калибра попали позиции у Чермалыка. А в районе Широкино, Водяного и Гнутово противник неоднократно применял стрелковое оружие и гранатометы различных модификаций.
На Донецком направлении обстрелы имели достаточно разрушительные последствия. Так, по укреплениям в районе Зайцево ударили из 122-мм артсистем и противотанкового ракетного комплекса. По Пескам били из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Южный пригород Авдеевки также накрывали минометным огнем.
На Луганщине в зоне обстрелов оказались позиции вблизи Новозвановки и н.п. Донец.
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В зоне АТО применили артсистемы и противотанковый ракетный комплекс, ранены 8 бойцов ВСУ
Обстановка в зоне боевых действий остается напряженной. С начала суток зафиксировано 18 обстрелов, восемь украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»