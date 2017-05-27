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Рубрика: Новости Донбасса
27-05-2017, 18:57
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В зоне АТО применили артсистемы и противотанковый ракетный комплекс, ранены 8 бойцов ВСУ

Обстановка в зоне боевых действий остается напряженной. С начала суток зафиксировано 18 обстрелов, восемь украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре АТО.

На Приморском направлении под огонь 120-мм минометов калибра попали позиции у Чермалыка. А в районе Широкино, Водяного и Гнутово противник неоднократно применял стрелковое оружие и гранатометы различных модификаций.

На Донецком направлении обстрелы имели достаточно разрушительные последствия. Так, по укреплениям в районе Зайцево ударили из 122-мм артсистем и противотанкового ракетного комплекса. По Пескам били из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Южный пригород Авдеевки также накрывали минометным огнем.

На Луганщине в зоне обстрелов оказались позиции вблизи Новозвановки и н.п. Донец.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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