Уже скоро фестиваль «MRPL CITY» соберет сотни исполнителей: некоторые подробности драйвового «open-air»

С 7 по 9 июля в Мариуполе на пляже пос. Песчаный пройдет масштабный музыкальный фестиваль Восточной Украины «MRPL CITY». О подробностях его проведения на выездном брифинге рассказали организаторы мероприятия, а управляющий делами исполкома Александр Кочурин разъяснил основные организационные моменты, сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие пройдет в формате «open-air» (под открытым небом, - прим. ред.), где для гостей будут построены две дневные и одна ночная сцена, танцевальная зона на пляже и платформа для электронных исполнителей, которая будет смонтирована прямо в воде. Отдыхающих ждут 72 часа непрерывной музыки и более 30 артистов Украины и зарубежных стран.



Для молодых, еще не "раскрученных" исполнителей, будет организована «Открытая сцена» - это шанс выступить на одной площадке вместе с известными музыкантами.

Как отметили организаторы, гости фестиваля смогут расположиться как на платных зонах, так и в бесплатной кемпинговый зоне на территории пляжа. А для тех, кто приедет на фестиваль на своем авто, уже оборудована территория для автостоянки.



Кроме этого, по словам управляющего делами исполкома Александра Кочурина, в эти дни от конечной остановки здания ТФД будут курсировать 3 автобуса для доставки людей в пос. Песчаный.