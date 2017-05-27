Проект украинской пенсионной реформы МВФ отказался одобрить

Как сообщает агентство Українські Новини со ссылкой на источник в украинском правительстве, после ознакомления экспертов МВФ с проектом пенсионной реформы украинского правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, представители Фонда выразили несогласие с ключевыми позициями планируемой реформы.



По итогам 10-ти дневного визита миссии МВФ в Украине было выдано заключение, которое не содержит практически ни одного одобрительного отзыва об инициативах украинского Кабинета министров.



Так, члены миссии МВФ категорически не согласились с намерением отмены для работающих пенсионеров налогообложения, не поддержали идею осовременивания пенсий на постоянной основе. Но главное – подвергли резкой критике намеченное снижение коэффициента оценки стоимости года рабочего стажа, при расчёте формулы пенсии с 1,35 до 1, о чём во время презентации реформы Гройсман даже не упомянул.



Как считают эксперты, реализация инициативы отмены налогообложения пенсий работающих пенсионеров и на постоянной основе осовременивание пенсий, приведёт к росту затрат на пенсионные выплаты на 3% - с нынешних 11% ВВП до 14%.



А между тем, в проекте пенсионной реформы содержится норма начала снижения данного коэффициента уже с 2018 года…

Такие намерения украинского правительства грозят социальным взрывом в стране, ведь по оценкам экспертов, за счёт снижения коэффициента рабочего стажа (а по сути его фактической отмены), пенсии украинских граждан будут снижены на 30-40%. В подготовленной Кабинетом министров презентации пенсионной реформы данный момент даже не обозначен…



Вот как прокомментировала намерения украинского правительства генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова: „Если, к примеру, сейчас выходить на пенсию на обычных условиях, то её размер составит порядка 60% от средней зарплаты. Но если из формулы расчёта пенсии убрать коэффициент 1.35, а снижение его до 1 и означает его фактическую отмену, то пенсия сократится до 35-45%.



Это меньше международных норм, согласно которым пенсия не может быть менее 40% зарплаты“.



Возникает резонный вопрос – вот как так получается, что МВФ в большей степени обеспокоен благосостоянием украинских пенсионеров, чем собственное правительство? А ведь на словах премьер очень сочувствует самому обездоленному слою украинского населения… На деле – совсем другое… И ведь самое странное, что все эти намерения сознательно скрывались…