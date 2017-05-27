Итоги саммита G7: лидеры «Большой семерки» остаются на стороне Украины

В итальянской Таормине на Сицилии состоялся саммит G7 (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония). В итоговом коммюнике говорится, что главы государств и правительств стран «Большой семерки» готовы и дальше поддерживать Украину, и считают выполнение Минских соглашений единственным путем урегулирования конфликта на Донбассе.



«Урегулирование долговременного кризиса в Украине может быть достигнуто только благодаря полному выполнению всеми сторонами их обязательств по Минским соглашениям. Мы поддерживаем усилия "нормандской группы" и одобряем многостороннюю настроенность ОБСЕ на деэскалацию кризиса», – говорится в декларации.



Также страны G7 отметили роль РФ в конфликте в Украине для установления мира. «Мы отмечаем ответственность Российской Федерации в конфликте и подчеркиваем ее роль, которую она должна сыграть, чтобы восстановить мир и стабильность», – отметили лидеры стран.



«Большая Семерка» выразила готовность и дальше помогать Украине с внедрением реформ: «Мы сохраняем наше обязательство оказывать помощь Украине во внедрении ее амбициозной и, тем не менее, необходимой повестки дня реформ, и мы приветствуем достигнутый на данный момент прогресс Киева».



Также страны G7 полностью поддерживают независимость Украины.