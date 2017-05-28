В Украину не пропустили музыкантов «Иванушки International»

В Украину не пустили участников группы «Иванушки International». Музыкантам запретили въезд в страну сроком на 3 года.

«Да. Ситуация была в среду. Не пустили, закрыли въезд на три года», - отметил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Как выяснилось, группа не посещала Крым, но один из ее участников - Кирилл Андреев - посещал Ялту во время турнира по хоккею.

«Мы могли попасть под одну гребенку за Кирилла Андреева, который ездил в Ялту на спортивный турнир по хоккею. Это абсолютно конфиденциальная информация, о которой я, кстати, узнал вчера, когда мне предоставили эти данные. Просто нас идентифицируют как единое целое. Но мы же не сиамские близнецы. Кирилл ездил по своей сольной личной программе. О том, что он едет играть в Ялту, он нас не предупреждал», - пояснил вокалист коллектива Андрей Григорьев-Апполонов.