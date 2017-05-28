День химика — это профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности, который ведет свою историю с советских времен. День химика был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» и отмечается ежегодно в последнее воскресенье мая. После распада СССР традиция отмечать его в этот день сохранилась не только в России, но и в ряде других стран постсоветского пространства.

Входя в число основных отраслей тяжелой промышленности России, химический комплекс включает химическую и нефтехимическую промышленность, которые, в свою очередь, подразделяются на многие отрасли и производства.

Продукция химической промышленности также разнообразна: это и производство кислот, щелочей, минеральных удобрений, это и выпуск разнообразных полимерных материалов, красителей, бытовой химии, лаков и красок, а также резино-асбестовой, фотохимической и химико-фармацевтической продукции.

Именно химикам женщины благодарны за их активное участие в создании необычных и экономичных стиральных порошков, новых серий косметики и прочных колготок. Именно химикам мужчины благодарны за создание новых сортов автомобильных масел, новых тканей для спортивной одежды и обуви.

Отмечаемый сегодня профессиональный праздник относится к числу не только самых известных и шумных мероприятий, но и обладает множеством традиций, которые каждое поколение не только сохраняет, но и приумножает. Например, каждый год День химика проводится под символом нового элемента таблицы Менделеева, а самому первому празднику был присвоен номер 1 — водород.

День химика — праздник, объединяющий и студентов, и аспирантов, и преподавателей, и выпускников всех поколений. Этот день отмечается всегда ярко и весело. Выпускники химических факультетов неизменно востребованы и в науке, и в промышленности, и в бизнесе.

Интересно, что 31 января неофициально отмечается еще один праздник, связанный с именем великого Д.И. Менделеева.

День пограничника в Украине

Профессиональный праздник — День пограничника (День прикордонника) — отмечается на Украине ежегодно 28 мая, согласно Указу Президента №431 от 21 мая 2003 года.

Свою историю данный праздник ведёт с советских времен, когда он также отмечался 28 мая (с 1958 года), в связи с тем, что 28 мая 1918 года Декретом Совета народных комиссаров была учреждена Пограничная охрана границы РСФСР. Но после обретения Украиной независимости, Указом Президента Украины №308 от 25 мая 1992 года дата празднования была определена на 4 ноября, в ознаменование создания в этот день в 1991 году Украинских пограничных войск на базе Западного пограничного округа и учитывая заслуги Пограничный войск перед Отечеством.

Однако, новая дата не прижилась, пограничники, проходившие службу в советское время по-прежнему широко, хоть и неофициально, отмечали свой профессиональный праздник «по-старому», 28 мая. И в 2003 году официально дату праздника «вернули».

Государственная пограничная служба Украины, опираясь на традиции и опыт всех поколений защитников рубежей, продолжает выполнять ответственные задачи по охране украинской границы. Украина граничит с Россией, Беларусью, Венгрией, Молдовой, Польшей, Румынией, Словакией. Также пограничники следят за соблюдением пограничного режима, проводят пограничный контроль и пропуск через государственную границу, ведут развед- и оперативно-розыскную деятельность, принимают участие в борьбе с организованной преступностью и нелегальной миграцией.

Традиционно во всех украинских городах к Дню пограничника приурочено множество торжественных и праздничных мероприятий.

Пахом Теплый, Пахом-Бокогрей

Пахомий Великий, память которого отмечается в этот день, был египетским монахом. Еще до принятия христианства, будучи язычником, он поступил в армию императора Константина. Его подразделение в одном из походов было тепло встречено христианами, от них Пахомий и узнал о молодой религии. Когда война закончилась, он крестился, а позже основал первый общежительный монастырь.

В народе Пахома прозвали Теплым, или Бокогреем, потому что с его праздника устанавливалось настоящее тепло. Говорили, что черемуховые утренники сменяются рябиновым теплом. По этому поводу существовало множество поговорок и примет: «Пришел Пахом — запахло теплом»; «На Пахома тепло — все лето теплое».

В этот день нужно было сеять оставшуюся пшеницу: «Пришел Пахом Бокогрей — досевай пшеницу скорей». А вот никакие другие растения сажать на Пахома не рекомендовалось — особенно в полдень; считалось, что любые посевы и посадки, кроме пшеницы, пропадут.

Обращали внимание и на другие приметы. Если на Пахома восход солнца был багряным — ждали грозного, пожарного лета.

Именины:

Дмитрий, Макар, Пахом