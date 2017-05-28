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Рубрика: Новости Мариуполя
28-05-2017, 08:25
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Полиция: «Фестиваль равенства» в Мариуполе прошел без происшествий

Как сообщалось ранее, вчера в Мариуполе впервые прошел «Фестиваль равенства», в ходе которого участники обсуждали домашнее насилие, гендерную политику, права переселенцев, женщин на войне и в мужских профессиях и др.

В фестивале приняло участие около 100 человек.

Накануне с организаторами фестиваля встретился заместитель главы Нацполиции – руководитель областного главка Вячеслав Аброськин. Он заверил, что правоохранители готовы не допустить расшатывания ситуации.

Вчера на фестивале дежурили пешие и автопатрули. В результате нарушений правопорядка не допущено.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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