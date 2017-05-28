Нелю Штепу удалили из зала суда и продлили арест на 60 дней

Вчера, 27 мая, Ленинский райсуд Харькова провел подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Напомним, ее обвиняют в сепаратизме, содействии проведению референдума 11 мая 2014 г. в Донецкой области и создании благоприятных условий для деятельности ДНР. Свою вину Штепа отрицает.

В ходе вчерашнего заседания Нелю Штепу пришлось удалить из зала за неуважительное отношение к суду. «Обвиняемая вела себя так, что суд был вынужден принять решение об удалении ее из зала за неуважение к суду. Выполнение решения заняло определенное время, поскольку обвиняемая отказывалась покидать зал суда», - отмечают в прокуратуре Харьковской области.

Кроме того, арест Штепы продлили еще на 60 дней – до 25 июля.

Ранее коллегия Коминтерновского райсуда Харькова, слушавшая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, приняла решение о своем отводе. Теперь ее дело должно слушаться с начала четвертый раз.