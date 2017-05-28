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Рубрика: Новости Донбасса
28-05-2017, 09:31
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В Красногоровке ранены три женщины: школа горит, из больницы эвакуируют пациентов

Как сообщалось ранее, сегодня утром жилые кварталы Красногоровки попали под обстрел.

По информации пресс-службы областного главка полиции, в результате ранены три женщины – пациентки местной больницы и местная жительница. Сейчас правоохранители под обстрелами эвакуируют людей из медицинского учреждения. В основном это пенсионеры.

Кроме того, снаряд попал в школу №2, горела крыша здания. Также повреждено 7 домов по улицам Нахимова, Толстого и Маяковского.

На данный момент пожары потушены. Но обстрел не прекращается.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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