В Красногоровке ранены три женщины: школа горит, из больницы эвакуируют пациентов

Как сообщалось ранее, сегодня утром жилые кварталы Красногоровки попали под обстрел.

По информации пресс-службы областного главка полиции, в результате ранены три женщины – пациентки местной больницы и местная жительница. Сейчас правоохранители под обстрелами эвакуируют людей из медицинского учреждения. В основном это пенсионеры.

Кроме того, снаряд попал в школу №2, горела крыша здания. Также повреждено 7 домов по улицам Нахимова, Толстого и Маяковского.

На данный момент пожары потушены. Но обстрел не прекращается.