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Рубрика: Новости Мариуполя
28-05-2017, 09:54
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[Фото]

Символ веры стал «яблоком раздора» в Мариуполе

В очередной раз памятный крест сломан неизвестными. На этот раз христианский символ не продержался на площади Свободы и семи дней. Восстановленное 22 мая, деревянное распятие переломили у основания и сбросили на землю.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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