Символ веры стал «яблоком раздора» в Мариуполе

В очередной раз памятный крест сломан неизвестными. На этот раз христианский символ не продержался на площади Свободы и семи дней. Восстановленное 22 мая, деревянное распятие переломили у основания и сбросили на землю.
В очередной раз памятный крест сломан неизвестными. На этот раз христианский символ не продержался на площади Свободы и семи дней. Восстановленное 22 мая, деревянное распятие переломили у основания и сбросили на землю.
Нарушений порядка не допущено
В День города в Мариуполе пройдёт финальный концерт фестиваля «Червона рута–2017»