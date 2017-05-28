fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1161 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
28-05-2017, 10:38
Просмотров: 373
Комментариев: 0
[Видео]

В зоне АТО все чаще применяют тяжелую артиллерию. За сутки ранены 8 военных

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 49 нарушений режима прекращения огня.

При этом неоднократно использовалась тяжелая артиллерия, также в ход пошли минометы, гранатометы, пулеметы, БМП, стрелковое оружие

На Приморском (Мариупольском) направлении на линии огня оказались населенные пункты Павлополь, Широкино, Водяное, Лебединское, Чермалык, Гнутово, Докучаевск, Новотроицкое и Марьинка, на Донецком – Троицкое, Авдеевка, Зайцево, на Луганщине – Новозвановка, Новоалександровка, Крымское, Станица Луганская, Донец и Лобачево.

В результате боевых действий 8 военных получили ранения.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»