В Авдеевке выявлены тендерные махинации при ликвидации последствий обстрелов

В Авдеевке семерых чиновников подозревают в махинациях при выборе подрядчиков для ремонта пострадавших от обстрелов зданий. «Во время мониторинга тендеров в системе ProZorro сотрудники Управления защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ Нацполиции Украины совместно с работниками Авдеевского отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области выявили нарушения Закона Украины «О государственных закупках», - сообщает пресс-служба областной полиции.

Подозрительным было то, что дважды подряд конкурсные торги выиграют два одних и тех же предприятия. Но, как оказалось, они не имеют соответствующей квалификации для проведения работ. Таким образом, члены тендерной комиссии внесли в протоколы заведомо ложные сведения о наличии у конкурсантов лицензии и выбрали их победителями, отказав при этом кандидатам с необходимыми разрешениями.

Сумма заключенных с подрядчиками договоров составила 880 тысяч гривен.