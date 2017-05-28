Последствия обстрела Красногоровки: более десятка реактивных снарядов, 8 раненых и поврежденный автомобиль «скорой помощи»

Как сообщалось ранее, сегодня утром Красногоровка попала под обстрел. Как выяснились, по жилым кварталам, школе и больнице ударили из реактивных систем залпового огня. «Как сообщила наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, во время обстрела населенного пункта Красногоровка враг применил реактивную систему залпового огня. На месте происшествия специалисты обнаружили остатки более десятка реактивных снарядов», - сообщают в пресс-центре штаба АТО.

По последним данным, ранения получили 8 человек. Кроме того, повреждены три частных транспортных средства и автомобиль «скорой помощи».