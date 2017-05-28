fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1205 человек и Вы
Prizma

  • Главная
    • /
  • Новости Донбасса
    • /
  • Последствия обстрела Красногоровки: более десятка реактивных снарядов, 8 раненых и поврежденный автомобиль «скорой помощи»

Рубрика: Новости Донбасса
28-05-2017, 12:04
Просмотров: 413
Комментариев: 0
[Фото]

Последствия обстрела Красногоровки: более десятка реактивных снарядов, 8 раненых и поврежденный автомобиль «скорой помощи»

Как сообщалось ранее, сегодня утром Красногоровка попала под обстрел. Как выяснились, по жилым кварталам, школе и больнице ударили из реактивных систем залпового огня. «Как сообщила наблюдательная группа украинской стороны СЦКК, во время обстрела населенного пункта Красногоровка враг применил реактивную систему залпового огня. На месте происшествия специалисты обнаружили остатки более десятка реактивных снарядов», - сообщают в пресс-центре штаба АТО.

По последним данным, ранения получили 8 человек. Кроме того, повреждены три частных транспортных средства и автомобиль «скорой помощи».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»