Жебривский: Красногоровка осталась без воды

В результате утреннего обстрела Красногоровки в частном жилом секторе зафиксировано около 30 повреждений, а бОльшая часть города осталась без воды.
О последствиях обстрела сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский: «Во время нынешнего утреннего обстрела российскими оккупантами Красногоровки на 50% разрушена больница, разбиты две кареты скорой помощи и больничный автомобиль "Нива". Из-за повреждения водовода большая часть города осталась без воды. Повреждена также городская канализация. Разным степеням повреждения от прямых попаданий снарядов подверглись дома на 10 улицах. В частном секторе около тридцати повреждений. Информация уточняется».