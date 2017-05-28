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Рубрика: Новости Донбасса
28-05-2017, 13:04
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Жебривский: Красногоровка осталась без воды

В результате утреннего обстрела Красногоровки в частном жилом секторе зафиксировано около 30 повреждений, а бОльшая часть города осталась без воды.

О последствиях обстрела сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский: «Во время нынешнего утреннего обстрела российскими оккупантами Красногоровки на 50% разрушена больница, разбиты две кареты скорой помощи и больничный автомобиль "Нива". Из-за повреждения водовода большая часть города осталась без воды. Повреждена также городская канализация. Разным степеням повреждения от прямых попаданий снарядов подверглись дома на 10 улицах. В частном секторе около тридцати повреждений. Информация уточняется».


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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