Двое бойцов «Азова» задержаны за убийство

Двое добровольцев полка «Азов» задержаны за убийство. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«На прошлой неделе мы задержали двух военнослужащих Национальной гвардии полка «Азов» за совершение насильственных преступлений, убийств. Они убили людей», - заявил Матиос.

По его словам, убийство было умышленным. «Это страшные вещи. Их нельзя озвучивать ежедневно, так как это подрывает веру в тех, кто защитил государство. «Азов» в том числе освободил Мариуполь», - подчеркнул военный прокурор.

Анатолий Матиос не уточнил, где именно произошло убийство, но недавно бойцов «Азова» подозревали в убийстве 18-летнего парня в Мариуполе.