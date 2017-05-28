На Донбасс едет делегация постпредов ОБСЕ

Сегодня, 28 мая, в Украину прибыла делегация постоянных представителей государств-участников ОБСЕ в Вене. Они будут работать в нашей стране несколько дней – до 31 мая.

В первую очередь, гостей интересует ситуация на линии разграничения. Для этого они посетят прифронтовые Краматорск и Славянск. Здесь представители ОБСЕ ознакомятся с работой регионального отделения СММ, ходом реализации гуманитарных проектов для внутренне перемещенных лиц, масштабами разрушений в результате обстрелов жилых районов.

Кроме того, делегация встретится с министром иностранных дел Павлом Климкиным, руководством Верховной Рады и Администрации президента.