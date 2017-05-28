Найти угнанное авто и стать спецагентом: полиция подготовила для мариупольцев квест через приложение 102

Правоохранительные органы готовят для мариупольской молодежи уникальный квест, который можно будет пройти с помощью мобильного приложения «Поліція Донеччини», сообщает пресс-служба областного главка.

Так, участникам квеста предложат несколько заданий. Например, нужно будет подойти на улице к полицейскому, который осуществляет охрану общественного порядка, пообщаться с ним, записать номер его жетона и оставить «отзыв» об этом правоохранителе в соответствующем разделе мобильного приложения.

Дальше - больше. Участник квеста сможет побывать в роли полицейского и разыскать авто, которое находится в угоне. Например, в задании указываться определенные локации (в частности, дворы), где будет находиться автомобиль «в угоне». Участники смогут распознать ее так же с помощью полицейского приложении в своем гаджете.

Также надо будет найти предмет, отгадав загадку. Выполнение задания - фото и отправка нужного объекта в категорию «Сообщить о правонарушении» с указанным «словом-паролем».

«Таким образом мы, в первую очередь, улучшаем коммуникацию с полицейскими на улице. С помощью такой развлекательной формы мы доносим до молодежи, что любой человек может подойти и пообщаться с полицейским прямо на улице. Мы акцентируем внимание, что у полицейского может быть жетон, люди могут найти этот жетон и ориентироваться на этот номер в будущем. И более того, обнаруживаем недостатки в поведении каждого конкретного сотрудника», - рассказал заместитель начальника управления информационной поддержки и координации полиции 102 ГУНП в Донецкой области Денис Пефтиев.

О начале квеста и его условиях будет сообщено дополнительно.