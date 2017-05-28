Средства на восстановление поврежденных школы и больницы в Красногоровке выделят из областного бюджета - Зубко

Областной бюджет выделит деньги на восстановление зданий школы и больницы, которые попали сегодня под обстрел в Красногоровке. А вот жилые дома местных жителей будут ремонтировать за средства из резервного фонда.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

«Областной штаб отработал план по восстановлению. Переговорил с Павлом Жебривским (председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации, - ред.): средства на больницу и школу выделят из местного бюджета, но частный сектор - это только резервный фонд», - написал Зубко.