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  • Средства на восстановление поврежденных школы и больницы в Красногоровке выделят из областного бюджета - Зубко

Рубрика: Новости Донбасса
28-05-2017, 16:04
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Средства на восстановление поврежденных школы и больницы в Красногоровке выделят из областного бюджета - Зубко

Областной бюджет выделит деньги на восстановление зданий школы и больницы, которые попали сегодня под обстрел в Красногоровке. А вот жилые дома местных жителей будут ремонтировать за средства из резервного фонда.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

«Областной штаб отработал план по восстановлению. Переговорил с Павлом Жебривским (председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации, - ред.): средства на больницу и школу выделят из местного бюджета, но частный сектор - это только резервный фонд», - написал Зубко.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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