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Рубрика: Необычные новости
28-05-2017, 18:04
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На морское побережье в Одесской области вынесло несколько десятков мертвых дельфинов

За последние несколько дней на побережье в Одесской области вода вынесла несколько десятков мертвых дельфинов. Все они погибли из-за сеток, которые расставляют в воде браконьеры.

«Это дельфины, погибли из-за произвола браконьеров, которые расставляют в море рыбацкие сетки для ловли осетровых. В результате в эти ловушки попадают дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково — Приморское», - сообщил в Facebook председатель Килийского райсовета Павел Бойченко.

По его словам, уже в этот понедельник по факту гибели морских животных в прокуратуру и полицию будут направлены соответствующие запросы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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