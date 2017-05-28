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Рубрика: Новости Донбасса
28-05-2017, 18:33
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ГСЧС: в Красногоровке полностью восстановили водоснабжение

В Красногоровке, которая сегодня утром попала под обстрел, полностью возобновили водоснабжение. По состоянию на 17:00 местные жители вновь получают воду.

«В результате артобстрела был поврежден водопровод диаметром 280 мм, без водоснабжения осталось 2 тысячи человек в частном жилом секторе, но по состоянию на 17 часов водоснабжение восстановлено. Водоснабжение работает, все в порядке, поврежден только самоточный канализационный коллектор диаметром 560 мм», - рассказала спикер ГосЧС в Донецкой области Вероника Бахал.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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