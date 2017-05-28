Футболистам «Шахтера» торжественно вручили золотые медали чемпионата Украины – 2016/17

Вчера, 28 мая, в Киеве руководству и футболистам донецкого «Шахтера» вручили золотые медали чемпионата Украины – 2016/17, а также специальную награду от ФФУ за «золотой дубль» сезона, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

В торжественной церемонии приняли участие президент Премьер-лиги Владимир Генинсон и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. На награждении присутствовали президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов и вице-президент клуба Борис Колесников.

«Считаю, этот сезон и достижение «горняков» – уникальны. И не только из-за десятого чемпионства и «золотого дубля», а еще потому, что «Шахтер» был основой для нашей сборной, – отметил Андрей Павелко. – Провести все матчи на выезде, показать прекрасный футбол и выиграть чемпионат с огромным отрывом дорогого стоит. Также это показатель качественного руководства клубом. Работа Академии и молодежной команды говорит об управлении на высшем уровне. Желаем «Шахтеру» успехов в новом сезоне и побед в еврокубках!»