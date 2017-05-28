Вскоре земельную реформу предоставят на рассмотрение в ВР

Известно, что меморандумом о сотрудничестве Украины с МВФ по программе расширенного финансирования предусматривается принятие закона об обороте сельхозземель. Его принятие вначале ожидалось до конца 2016 года, но Верховной Радой мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был продлён до 2018 года, с намерением наработки комитетами и профильным министерством необходимых законопроектов в течение полугода.

По информации издания Интерфакс-Украина, на пресс-конференции в Киеве первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк заявил об ожидании окончания работы над законопроектом по отмене моратория на продажу земли уже в июне, а далее он будет зарегистрирован в Верховной Раде.

«Я рассчитываю, что мы в июне финализируем все и подадим в парламент. Но учитывая необходимость согласований и консультаций с агробизнесом собственниками земли и профильными ассоциациями, процесс может затянуться и есть риск, что мы успеем до парламентских каникул это сделать», - сказал представитель правительства.

Для принятия наработанного законопроекта, по словам Мартынюка, Кабинету министров предстоит серьёзная и длительная работа: «Правительство в переговорах с Всемирным банком отстаивает консервативную модель запуска рынка, чтобы собственниками земли могли быть граждане Украины – физические лица, то есть мы не планируем допускать к рынку корпоративный капитал».

В готовящемся законопроекте предусмотрено ограничение размера земельного участка в 200 га и предложение механизма электронных аукционов при продаже земель: «Программное обеспечение для электронных торгов будет разработано с помощью технологии блокчейн, защищённая удобная система обеспечит широкий состав участников к этим торгам».

Средний размер нормативно-денежной оценки земли в Украине на данный момент составляет 34 тысячи гривен за гектар земли. После этого замминистра агрополитики добавил: «У нас нет истории формирования цены на землю. Для того, чтобы защитить интересы владельцев паёв, мы выставим законодательно минимальный порог для заключения сделок купли-продажи, и он будет соответствовать нормативно денежной оценке».

А вот по мнению аграрных ассоциаций, прежде чем запускать рынок земли, необходимо полностью внести и исправить данные в Государственный земельный кадастр и Реестр прав на недвижимое имущество.

Кроме того, следует запустить программу льготного кредитования фермерских хозяйств до 100 га, а также выделить паи сотрудникам госсельхозпредприятий, не принимавшим участие в распаёвке земель.

Аграрные ассоциации предлагают приступить к снятию ограничений на куплю-продажу земель с 2024 года, после выполнения всех вышеуказанных предложений.