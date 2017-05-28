Сегодня в зоне АТО ударили из «Градов», танков и артиллерии: в ВСУ обошлось без потерь

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 28 мая, на Донбассе насчитали 20 нарушений режима прекращения огня.

Украинские позиции обстреливали из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов, танков, БМП, РСЗО «Град», пулеметов и стрелкового оружия.

На Приморском направлении на линии огня оказались населенные пункты Широкино, Чермалык, Красногоровка, Лебединское и Марьинка, на Донецком – Луганское, Авдеевка, Каменка и Новоселовка Вторая, на Луганском – Новоалександровка, Крымское, Донец и Катериновка.

За этот день в рядах ВСУ потерь нет.