fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1669 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
28-05-2017, 20:35
Просмотров: 465
Комментариев: 0
[Видео]

Сегодня в зоне АТО ударили из «Градов», танков и артиллерии: в ВСУ обошлось без потерь

По информации пресс-центра штаба АТО, сегодня, 28 мая, на Донбассе насчитали 20 нарушений режима прекращения огня.

Украинские позиции обстреливали из тяжелой артиллерии, минометов, гранатометов, танков, БМП, РСЗО «Град», пулеметов и стрелкового оружия.

На Приморском направлении на линии огня оказались населенные пункты Широкино, Чермалык, Красногоровка, Лебединское и Марьинка, на Донецком – Луганское, Авдеевка, Каменка и Новоселовка Вторая, на Луганском – Новоалександровка, Крымское, Донец и Катериновка.

За этот день в рядах ВСУ потерь нет.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

ДНР: в Горловке в результате обстрела сгорел дом

В Докучаевске также есть повреждения


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»