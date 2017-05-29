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Рубрика: Новости Мариуполя
29-05-2017, 08:10
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Мариупольцам отключили воду

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с повреждением электрокабеля, состоящего на балансе МТС и питающего ЦТП № 47 (б-р Шевченко 311), отсутствует холодная вода на верхних этажах по адресам:

  • б-р Шевченко 321-349
  • ул.Грушевского 1-5
  • ул.9 Авиадивизии 2-10.

МТС будет выполнять работы сегодня, 29 мая.

Кроме того, с 10:00 до 14:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

  • ул.Первомайская, 1-82
  • ул.Каменская, 1-46
  • ул.Орловская, 1-12
  • тупик Каменский, 1-19
  • ул.Плотинная, 73-134
  • ОШ №19
  • д/с № 161.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»