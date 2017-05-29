Мариупольцам отключили воду

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с повреждением электрокабеля, состоящего на балансе МТС и питающего ЦТП № 47 (б-р Шевченко 311), отсутствует холодная вода на верхних этажах по адресам:
- б-р Шевченко 321-349
- ул.Грушевского 1-5
- ул.9 Авиадивизии 2-10.
МТС будет выполнять работы сегодня, 29 мая.
Кроме того, с 10:00 до 14:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:
- ул.Первомайская, 1-82
- ул.Каменская, 1-46
- ул.Орловская, 1-12
- тупик Каменский, 1-19
- ул.Плотинная, 73-134
- ОШ №19
- д/с № 161.