Мариупольцам отключили воду

По информации пресс-службы КП «Мариупольское ПУВКХ», в связи с повреждением электрокабеля, состоящего на балансе МТС и питающего ЦТП № 47 (б-р Шевченко 311), отсутствует холодная вода на верхних этажах по адресам:

б-р Шевченко 321-349

ул.Грушевского 1-5

ул.9 Авиадивизии 2-10.

МТС будет выполнять работы сегодня, 29 мая.

Кроме того, с 10:00 до 14:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам: