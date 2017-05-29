В Одессе сорвали концерт Лободы

Вчера, 28 мая, в одесском клубе «Ибица» должна была выступить певица Светлана Лобода. Однако еще до выступления на улице собрались патриоты, которые потребовали отменить концерт и даже лишить Лободу украинского гражданства. Негативную реакцию вызывают гастроли певицы в РФ, а также поддержка российских артистов, которым был запрещен въезд в Украину.

Сначала акция проходила мирно, но потом кто-то бросил в толпу петарды, а после в ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ. В результате произошла потасовка.

Местные СМИ сообщают, что в митинге принимали участие представители «Автомайдана» и «Правого сектора».

В итоге организаторам пришлось отменить концерт, а Лобода уплыла обратно на катере.

Фото: Думская