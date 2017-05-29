В 2002 году Генеральная Ассамблея ООН своей Резолюцией № A/RES/57/129 объявила 29 мая Международным днем миротворцев (International Day of United Nations Peacekeepers). В последние годы было принято решение отмечать его проведением мероприятий, объединенных общей темой, которая меняется каждый год.

Эта дата призвана воздать должное самопожертвованию и самоотверженной преданности миротворцев, несущих службу по всему миру. Она знаменует собой то, что было сделано ООН в различных странах для облегчения страданий и примирения враждующих сторон. Когда в этот день в 1948 году Совет Безопасности Организации Объединенных Наций учредил первую миссию по поддержанию мира, мало кто из присутствовавших в зале Совета мог вообразить, до какой степени изменится миротворческая деятельность ООН.

Время легко вооруженных миротворцев, совершающих пешее патрулирование вдоль линии прекращения огня между суверенными государствами, давно ушло в прошлое. Нынешние миротворческие операции Организации Объединенных Наций приобретают все более сложный и многоплановый характер, они не ограничиваются проверкой соблюдения режима прекращения огня, а фактически решают задачи восстановления стран, оказавшихся на грани краха, зачастую после продолжавшихся десятилетиями конфликтов.

Военнослужащие в голубых касках и их гражданские коллеги совместными усилиями организуют выборы, активно участвуют в реформировании полиции и судебной системы, занимаются поощрением и защитой прав человека, утверждают принципы равенства мужчин и женщин, организуют добровольное разоружение бывших комбатантов, проводят разминирование территорий, поддерживают меры по возвращению беженцев и перемещенных лиц в их родные места.

Работа миротворцев сопряжена с риском. И сегодня в Международный день миротворцев ООН приветствует более 125 000 миротворцев, а также чтит память павших миротворцев. За всю историю существования миротворческих сил ООН более 3326 «голубых касок» отдали свои жизни во имя дела мира.

Федор Житник

Русская православная церковь чтит в этот день память Преподобного Феодора Освященного. Он происходил из Египта и был сыном богатых и знатных родителей-христиан. В нем рано проявилось стремление к иноческой жизни, и в 14 лет Феодор тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услыхав о преподобном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. Преподобный Пахомий с добротой принял пришедшего отрока и оставил в своей обители, где Феодор быстро преуспел во всех иноческих подвигах.

После смерти Пахомия святой Феодор управлял Тавеннисским монастырем, а позднее стал во главе всех Фиваидских обителей. Он прославился святостью жизни и даром чудотворений. Почил Преподобный Феодор в глубокой старости, в 368 году.

В народе Феодора (Федора) прозвали Житником, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. Так и говорили: «У Житника забота — ячменное поле заборонить». На стол в честь дня Федора подавали кашу — манную, ячневую, гречневую или пшенную.

На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и больше не сменится заморозками. Тем более что черемуха — главная предвестница холодных утренников — к этому времени уже отцветала.

Именины:

Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор