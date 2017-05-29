Синдром безразличия

В обществе считается естественным, когда сильный помогает слабым и беспомощным. Так положено по моральным устоям, так велит нам чувство сопереживания и сострадания.

Один из ярчайших примеров – люди с ограниченными способностями. Им, зачастую, необходима помощь для построения нормальной жизни, для того, чтобы чувствовать себя полноценными членами общества.

Увы, в современном мире к этим людям, и без того испытывающим на себе удары судьбы, окружающий мир остается, зачастую, враждебным. И речь не только о неприспособленности инфраструктуры к нуждам инвалидов, но и в грубейшей жестокости тех, кто никогда не испытывал на себе тяготы определенных физических ограничений и человеческого безразличия.

Но несмотря на это, очень многие люди с ограниченными возможностями служат ярчайшим примером того, как следует жить полноценной жизнью. Сила воли, выносливость, целеустремленность помогают им не только вступать в схватку с тяжелейшими болезнями, но и достигать невиданных вершин успеха будь-то в карьере, спорте, искусстве.

Так как сделать жизнь таких особенных людей максимально комфортной и гармоничной? Как помочь им превзойти ограничения и барьеры не только собственного физического и морального состояния, но и циничного отчуждения окружающих людей? Кто должен, и кто способен приложить к этому максимум усилий?