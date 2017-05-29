Покровское хочет присоединиться к Мариуполю

В Мариупольском горсовете прошло заседание рабочей группы по вопросам децентрализации. В частности, собравшиеся обсудили создание Мариупольской объединенной территориальной громады, сообщает пресс-служба мэрии.

О нюансах создания ОТГ рассказал главный специалист горсовета Александр Комар: «Процесс децентрализации запущен во всех областях страны. Наша задача - принимать в этом активное участие и найти взаимовыгодные варианты для общин. В противном случае, как было акцентировано на последней коллегии облгосадминистрации, рано или поздно начнется принудительный этап объединения, без учета мнения жителей».

В громаду должны войти Мариуполь, Покровское, Бердянское, Виноградное и Старый Крым. Новая объединенная громада будет способна решить проблемы транспортного сообщения, сможет наладить водоснабжение в селах и поселках, восстановить уличное освещение, которое отсутствовало годами, а строительство кольцевой дороги позволит освободить улицы, особенно города и Покровского, от большегрузного транспорта.

На заседании присутствовали и жители Покровского. Они «за» присоединение к Мариуполю, но некоторые депутаты их сельсовета против. «Ни новых свалочных полигонов, ни новых кладбищ на территориях Покровской и Бердянского советов не планируется, не будет «удушения» сельского хозяйства, наоборот, в наших интересах его развитие», - подчеркнул Александр Комар.