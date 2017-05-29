В Красногоровке начались восстановительные работы после вчерашних обстрелов

Сегодня в Красногоровке, которая вчера с самого утра подверглась обстрелам, начались восстановительные работы. А их здесь немало: по последним данным, снаряды повредили около 30 строений, среди которых школа и больница.

Об этом УНН рассказал председатель Марьинской райгосадминистрации Владимир Мороз.

«Восстановительные работы уже начались с сегодняшнего дня. Уже приехала ГСЧС, уже разбираем и школу, и больницу. По жилым домам, уже из области идут две машины с кирпичом, шифером, все, что есть, все везут», - отметил он.

Отремонтировать поврежденные здания обещают в кратчайшие сроки.