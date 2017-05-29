В «Укрзализныце» заявляют, что не финансируют свои подразделения в ДНР-ЛНР

В некоторых украинских СМИ появилась информация о том, что в прошлом году «Укрзализныця» потратила на свое подразделение, действующее на неконтролируемой территории, 681,238 млн грн.

Однако в УЗ заявляют, что не финансируют свои подразделения в ДНР-ЛНР. В сообщении говорится: «Указанные в статье средства были использованы преимущественно на оплату труда и социальные мероприятия работникам Донецкой и Луганской дирекции железнодорожных перевозок регионального филиала "Донецкая железная дорога". Зарплата выплачивалась работникам, которые оформили трудовые отношения с региональным филиалом, в том числе и путем перевода с ГП "Донецкая железная дорога". Аппарат управления регионального филиала расположен в городе Лиман, на подконтрольной украинской власти территории. Соответственно, финансовые операции, в том числе и выплата зарплаты, осуществлялись на подконтрольной украинской власти территории, в том числе через банки, которые работают здесь. Никаких финансовых отношений с так называемыми ДНР или ЛНР региональный филиал "Донецкая железная дорога" не имеет».

В УЗ также подчеркивают, что выполняют решение СНБО и с марта текущего года полностью прекратили перевозки на неподконтрольные территории.