В Украине намерены перезапустить рынок лотереи, изменив условия лицензирования

Министерством финансов Украины разработаны новые условия лицензионных отношений для лотерейных операторов. В новых лицензионных условиях предусматривается взимание платы за получение лицензии с операторов лотерей в два захода. Первоначально уплачивается фиксированная часть в размере 100 тысяч месячных прожиточных минимумов, который для трудоспособных лиц на данный момент составляет 1700 гривен.

Далее идёт нефиксированная часть оплаты, состоящая из сумм ежегодной платы по каждому пункту, имеющихся у оператора распространения лотерей.

Но как считает эксперт и юрист лотерейного рынка Зоряна Топорецкая, некоторые пункты, к примеру, о плате за выдачу лицензий, прописаны с нарушением действующего законодательства.

Эксперт пояснила: «Нынешний проект предусматривает плату за выдачу лицензии и фактически плату за пользование ею — если говорить о ежегодной оплате за каждый пункт распространения. Хотя в действующем законодательстве есть лишь норма о плате за выдачу лицензии. То есть никакой оплаты за пользование быть не может, это незаконно».

По мнению нардепа Павла Кишкаря, новые условия лицензирования лотерейного рынка, разработанные Минфином, будут способствовать дальнейшему росту игромании. Своё суждение по данному вопросу Кишкарь выразил в эфире «Еспресо»: «Люди, которые разбираются в игорном бизнесе, настаивают на том, чтобы государство ввело систему контроля и мониторинга. Но Кабмин сделал все наоборот. Без этого, кого бы ни пригласили из инвесторов заходить, ничего работать не будет. Полный хаос, который вы видите сегодня, который провоцирует рост преступности, делает большой вклад в нашей психиатрии».

В материале на эту тему в «Зеркале недели» говорится о том, что бюджетом потеряны миллиарды гривен за время ожидания данного документа, а сам проект назвали «странным»: «Теперь чиновники готовы диктовать свои условия, и закон „О государственной лотерее“, оказывается, им уже не помеха. Они даже готовы минимизировать „недостатки и пробелы Закона“ постановлением КМУ, который утверждает лицензионные условия (ЛУ), имеющий более низкую юридическую силу».

Кишкарь призывает премьер-министра Владимира Гройсмана и министра финансов Александра Данилюка разобраться в сложившейся ситуации для сохранения жизни тысяч людей и увеличения бюджетных поступлений.