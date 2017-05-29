В Мариуполе открылись пришкольные лагеря

Несколько дней назад в Мариуполе прозвучал последний звонок, но школы продолжили работу. Сегодня во всех районах города открылись пришкольные лагеря, которые будут работать три смены по 14 дней. Ребят один раз в день будут кормить. Стоимость одного набора – около 19 гривен, для детей льготных категорий – бесплатно, сообщает пресс-служба горсовета.

Летом детей из пришкольных лагерей ожидают веселые конкурсы, тематические дни, поездки на море, спартакиада и новшество этого года – веб-квест.

Также в Мариуполе традиционно работают площадки по месту жительства и на базе позашкольных учреждений.