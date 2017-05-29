fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1251 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
29-05-2017, 14:18
Просмотров: 373
Комментариев: 0
[Фото]

В Мариуполе открылись пришкольные лагеря

Несколько дней назад в Мариуполе прозвучал последний звонок, но школы продолжили работу. Сегодня во всех районах города открылись пришкольные лагеря, которые будут работать три смены по 14 дней. Ребят один раз в день будут кормить. Стоимость одного набора – около 19 гривен, для детей льготных категорий – бесплатно, сообщает пресс-служба горсовета.

Летом детей из пришкольных лагерей ожидают веселые конкурсы, тематические дни, поездки на море, спартакиада и новшество этого года – веб-квест.

Также в Мариуполе традиционно работают площадки по месту жительства и на базе позашкольных учреждений.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Год работы в Мариуполе: в патрульной полиции подвели итоги

Правоохранители провели пресс-конференцию

В Мариуполе детям подарили путешествие в мир дикой природы

В рамках празднования Дня защиты детей школьники с инвалидностью ОШ №52 посетили зоопарк


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»