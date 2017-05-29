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Рубрика: Новости Мариуполя
29-05-2017, 14:29
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[Фото]

В Мариуполь привезли двух волков

Двух волчат из Запорожья привези в зоопарк Мариуполя. Обе самочки здоровы и, по словам смотрителей зоопарка, очень игривы. Они родились около месяца назад.

Выяснилось, что всего теперь в Мариуполе три волка. Один взрослый самец находится в Сартане.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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