В Мариуполь привезли двух волков

Двух волчат из Запорожья привези в зоопарк Мариуполя. Обе самочки здоровы и, по словам смотрителей зоопарка, очень игривы. Они родились около месяца назад.
Выяснилось, что всего теперь в Мариуполе три волка. Один взрослый самец находится в Сартане.
Двух волчат из Запорожья привези в зоопарк Мариуполя. Обе самочки здоровы и, по словам смотрителей зоопарка, очень игривы. Они родились около месяца назад.
Выяснилось, что всего теперь в Мариуполе три волка. Один взрослый самец находится в Сартане.
Редкое явление - рождение уссурийский тигров в неволе - обрадовало мариупольцев
В рамках празднования Дня защиты детей школьники с инвалидностью ОШ №52 посетили зоопарк